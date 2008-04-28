Спецкомісія ООН розслідує загибель українського миротворця в Косово

Сьогодні в Косовому починає роботу Спеціальна комісія ООН з розслідування подій 17 березня, в результаті яких загинув український миротворець.

Як передає кореспондент УНІАН, Спецкомісія ООН у складі чотирьох осіб 26 квітня прибула до Приштини.

Відповідні слідчі органи вже працюють над з’ясуванням причин і обставин подій, що трапилися 17 березня у косовській Митровиці. Повноваження ж новоствореної комісії поки що не декларувалися.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця (Косовому) під час сутичок було поранено 21-го працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому. Поранений під час зіткнень Ігор Кіналь помер.