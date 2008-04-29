Латвія модернізує бойовий флот

Військово-морські сили Латвії протягом трьох років відремонтують двигуни на всіх наявних кораблях, повідомляє NovoNews. Вартість робіт оцінюється приблизно в 4,5 мільйона доларів. Відповідний контракт буде підписаний з лієпайською компанією Motors grupa, яка була єдиним учасником проведеного латвійським флотом тендеру.

Нині ВМС Латвії мають у своєму складі 2 штабні корабля, 4 патрульні катери, 5 мінно-тралових кораблів, 5 катерів берегової охорони і 2 судна забезпечення. Технічний стан практично всіх латвійських кораблів оцінюється як незадовільний. Більшість з них перебувають в експлуатації більше 40 років.

Крім ремонту двигунів на наявних кораблях командування ВМС Латвії в рамках програми модернізації планує в період 2010-2012 років поповнити бойовий склад флоту п`ятьма новими патрульними кораблями. Вартість проекту оцінюється в 85 мільйонів доларів. Контракт на будівництво кораблів підписаний з Ризьким кораблебудівним заводом.

Лента.ру