Тбілісі висунув ультиматум Москві

Заплановані на 28 квітня російсько-грузинські консультації в рамках переговорів про приєднання Росії до Світової організації торгівлі не відбулися через відмову грузинської сторони.

Про це повідомив глава російської делегації на переговорах Максим МЕДВЕДКОВ, передає ІТАР-ТАРС.

"Були заплановані консультації з питань функціонування пунктів митного пропуску на абхазькій і південноосетинській ділянках російсько-грузинського кордону, але вони не відбулися", - відзначив він.

Грузія "відновить двосторонні переговори з РФ про її вступ у СОТ тільки після відміни російським керівництвом рішення від 16 квітня про встановлення прямих зв`язків з Абхазьким і Цхинвальським регіонами", - заявила у Женеві заступник міністра економічного розвитку Тамар КОВЗІРИДЗЕ. Вона очолює делегацію Грузії на переговорах з Росією про вступ РФ у СОТ.

Наступна зустріч з грузинськими колегами, очевидно, відбудеться 26 травня, повідомив М.МЕДВЕДКОВ.