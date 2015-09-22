Білий дім: Іран почав співпрацювати з МАГАТЕ

Про це заявив представник Білого дому Джош Ернест передає DT.ua з посиланням на The Washington Times.

"Іран протягом довгого часу опирався співпраці з будь-якими інспекціями, які збиралося проводити МАГАТЕ. Але ми тепер бачимо дані про те, що Іран співпрацює з інспекціями МАГАТЕ", — сказав він.

Ернест додав, що візит в Парчин генерального директора організації Юкії Амано спростував заяви критиків про те, що "Іран сам себе інспектує", а також, що іранська сторона не надасть доступу фахівців МАГАТЕ до своїх військових об'єктів. Читайте такожСанкції проти Ірану можуть зняти на початку 2016 року

Відповідні заяви з'явилися після того, як ЗМІ оприлюднили секретний текст угоди МАГАТЕ з Іраном, згідно з яким МАГАТЕ може дозволити Ірану самому здійснювати інспекції свого ядерного об'єкта в Парчині, на якому, як підозрюють експерти, в минулому проводилися роботи по створенню атомної зброї.

Однак Гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано піддав критиці цей план.

"Я стривожений заявами, які передбачають, що МАГАТЕ передало відповідальність за ядерні інспекції Ірану. Такі заяви невірно трактують той напрямок, в якому ми будемо вести важливу роботу по перевірці (іранських ядерних об'єктів – ред.)", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкія Амано повідомив про деякі подробиці угоди щодо іранської ядерної програми. За словами Юкія Амано, він і представник Ірану підписали документ, що дозволяє подолати існуючі розбіжності. Глава МАГАТЕ заявив, що сподівається провести повну оцінку військової частини іранської ядерної програми до кінця року.