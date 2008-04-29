Сенат США закликав схвалити заявку України про приєднання до ПДЧ

Сенат США на засіданні в понеділок затвердив резолюцію, в якій заявив про свою "рішучу підтримку" прийнятої на саміті НАТО декларації про те, що Україна і Грузія будуть прийняті в члени Північноатлантичного альянсу.

При цьому сенатори закликали міністрів закордонних справ країн НАТО схвалити на зустрічі в грудні 2008 року заявку України і Грузії про приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), передають «Подробности».

"Сенат США закликає міністрів закордонних справ країн-членів НАТО на їх зустрічі в грудні 2008 року розглянути позитивно заявки урядів України та Грузії про приєднання до ПДЧ", - йдеться в тексті резолюції.

Співавторами документа виступили вісім американських сенаторів, зокрема всі троє кандидатів у Президенти США - демократи Барак ОБАМА і Гілларі КЛІНТОН, а також республіканець Джон МАККЕЙН.

Резолюція під офіційною назвою "Про висловлення рішучої підтримки з боку сенату США декларації саміту НАТО в Бухаресті про те, що Україна і Грузія стануть членами альянсу" прийнята звичайним голосуванням без електронного підрахунку голосів. У ній сенат також "підтвердив підтримку майбутньому розширенню НАТО і включенню в нього демократичних урядів, які можуть і хочуть нести обов`язки щодо членства (в альянсі)".