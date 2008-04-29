У США відслужили молебень за зниження цін на бензин.

Як повідомляють «Подробиці», молебень у Сан-Франциско провів директор церковного хору з Вашингтона Роккі ТВАЙМАН.

Зокрема, молебень було проведено на знак протесту проти високих цін на бензин на одній із заправних станцій "Шеврон".

Р.ТВАЙМАН закликає прихожан благати Бога про втручання в ті справи, де, за його словами, зазнали невдачі політики. Крім того, він стверджує, що люди, які моляться про зниження цін на бензин, повинні більше ходити пішки й домовлятися про спільну експлуатацію автомобілів.

На даний час вартість літра бензину в Сан-Франциско перевищує 4 долари.