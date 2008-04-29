У США відслужили молебень за... зниження цін на бензин
12:06, 29 квітня 2008Світ
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Бог допоможе там, де безсилі політики?
У США відслужили молебень за зниження цін на бензин.
Як повідомляють «Подробиці», молебень у Сан-Франциско провів директор церковного хору з Вашингтона Роккі ТВАЙМАН.
Зокрема, молебень було проведено на знак протесту проти високих цін на бензин на одній із заправних станцій "Шеврон".
Р.ТВАЙМАН закликає прихожан благати Бога про втручання в ті справи, де, за його словами, зазнали невдачі політики. Крім того, він стверджує, що люди, які моляться про зниження цін на бензин, повинні більше ходити пішки й домовлятися про спільну експлуатацію автомобілів.
На даний час вартість літра бензину в Сан-Франциско перевищує 4 долари.
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