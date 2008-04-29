Росія звинуватила Грузію в підготовці нападу на Абхазію

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок, 29 квітня, заявило, що Грузія готує плацдарм для початку військової операції проти Абхазії.

За інформацією МЗС, Грузія перекидає у верхню частини Кодорської ущелини зброю, паливно-мастильні матеріали, продовольство і особовий склад збройних сил. Загальна чисельність грузинських армійських і поліцейських підрозділів в регіоні, за даними МЗС РФ, вже перевищує 1500 чоловік, повідомляє Лента.ру.

Як стверджує МЗС РФ, в регіоні присутні підрозділи грузинського спецназу, кримінальної і патрульної поліції регіонів Самегрело і Земо Сванетія, контррозвідки і військовослужбовці Міноборони Грузії. Також тут присутня артилерія у складі кількох 122-міліметрових гармат і мінометів.

Крім того, нагадує МЗС РФ, авіація грузинських ВВС регулярно здійснює вильоти із заходом в зону відповідальності миротворчих сил, а 18 березня і 20 квітня 2008 року в зоні безпеки були збиті грузинські безпілотні літаки-розвідники.

"Аналіз складу силових структур, присутніх в цьому регіоні, дозволяє зробити висновок про підготовку плацдарму для початку військової операції проти Абхазії", - заявляє МЗС Росії.

Тим часом у МВС Грузії стверджують, що ця інформація не відповідає дійсності. За словами офіційного представника МВС Грузії Шота Утіашвілі, "це відверта дезинформація, розрахована на нагнітання обстановки в зоні конфлікту".

Утіашвілі стверджує, що в Кодорській ущелині знаходяться тільки поліцейські підрозділи і немає ніякої військової техніки. Крім того, Утіашвілі заявив, що грузинська сторона має в своєму розпорядженні дані про концентрацію абхазьких збройних формувань поблизу Кодорської ущелини.

Варто також відзначити, що Міноборони Росії у вівторок, 29 квітня, звинуватило Грузію в провокаціях проти російських миротворців. В інтересах посилення контролю за обстановкою в зоні грузино-абхазського конфлікту командування Колективних сил з підтримки миру СНД ухвалило рішення виставити 15 додаткових наглядових постів уздовж грузино-абхазької адміністративної межі.