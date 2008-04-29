Сьогодні в Тихому океані стався землетрус

Землетрус магнитудою 6,4 зареєстрований сьогодні у південній частині Тихого океану.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, підводний землетрус, епіцентр якого знаходився за 85 км на північний захід від міста Ісангел - адміністративного центру провінції Тафеа (о.Танна, Республіка Вануату), стався у вівторок, о 06.33 за київським часом.

За даними американських сейсмологів, його магнитуда становила 6,4, а епіцентр залягав на глибині лише 3,5 км під морським дном.

Поки повідомлень про цунамі й інші серйозні наслідки не надходило.

19 квітня у цьому ж районі була зареєстрована серія землетрусів магнитудою від 6,0 до 6,4.