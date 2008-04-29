У США від потужних буревіїв постраждали понад 200 осіб

Понад 200 осіб постраждали в результаті потужних буревіїв, що пронеслися центральною і південно-східною частиною штату Вірджинія США.

Як передає ІТАР-ТАРС, загиблих немає.

За словами представника управління з надзвичайних ситуацій штату Вірджинія Боба СПІЛДЕННЕРА, найбільше число людей - щонайменше 200 осіб - постраждали в місті Саффолк. Ще 18 поранених - з містечка Колоніал Хайтс.