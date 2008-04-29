Лукашенко може поступитися частиною влади, але не зараз
16:50, 29 квітня 2008Світ
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Президент Білорусі описав "нормальний процес"
Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО не виключає перспективи передачі частини повноважень президента іншим органам влади.
Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання членів Національних зборів, передає білоруське телеграфне агентство.
"Можливо, і найімовірніше, колись у майбутньому ми до цього й прийдемо, - сказав О.ЛУКАШЕНКО. - Певні функції президента, можливо, будуть передані іншим структурам законодавчої, виконавчої і судової гілок влади".
"Це нормальний процес", - додав лідер Білорусі.
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