Російський колега Тимошенко цілиться на крісло ”головного по Газпрому”
17:07, 29 квітня 2008Світ
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Зубков розказав про плани
Прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ не виключає, що буде обраний членом правління "Газпрому" та обійме місце голови ради директорів компанії.
"Так, моя кандидатура внесена до списків членів правління", - заявив він у вівторок журналістам у Гаазі, повідомляє РІА «Новости».
"Вибори будуть десь у червні. Якщо вибори пройдуть нормально, може так статися, що я обійму посаду голови ради директорів", - сказав він.
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