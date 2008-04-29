Російський колега Тимошенко цілиться на крісло ”головного по Газпрому”

Прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ не виключає, що буде обраний членом правління "Газпрому" та обійме місце голови ради директорів компанії.

"Так, моя кандидатура внесена до списків членів правління", - заявив він у вівторок журналістам у Гаазі, повідомляє РІА «Новости».

"Вибори будуть десь у червні. Якщо вибори пройдуть нормально, може так статися, що я обійму посаду голови ради директорів", - сказав він.