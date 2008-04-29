Лукашенко бере «професійних опозиціонерів» під податковий ковпак

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає за необхідне посилити податковий контроль за доходами опозиціонерів.

Таке доручення білоруський Президент дав сьогодні голові Комітету держконтролю Зенону ЛОМАТЮ після того, як проблема тіньових доходів таких осіб була озвучена сенатором Миколою ЧЕРГИНЦЕМ під час спільного засідання обох палат білоруського парламенту, передає Білоруське телеграфне агентство.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, в країні сформувався цілий прошарок людей, яких він назвав «професійними опозиціонерами», і які, на думку Президента, живуть за рахунок коштів іноземного походження.

"Подивіться уважніше, за рахунок чого живуть ці люди", - сказав Президент, звертаючись до З.ЛОМАТЯ.