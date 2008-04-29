Литва заблокувала переговори між Росією та Євросоюзом

Литва заблокувала початок переговорів між Євросоюзом і Росією про підписання нової двосторонньої угоди. Про це заявив міністр закордонних та імміграційних справ Люксембурга Жан АССЕЛЬБОРН.

Його литовський колега Петрас ВАЙТЕКУНАС пояснив, що його країна виступає проти початку таких переговорів до врегулювання ситуації з енергетичною і зовнішньою політикою Росії.

Литовські власті наполягають, щоб в ході переговорів Росії та Євросоюзу були враховані її вимоги про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" і виплаті компенсації особам, депортованим радянськими властями з прибалтійських республік.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС, що зібралися в Люксембурзі, мали виробити єдину позицію відносно початку переговорів з Росії. Польща, що раніше мала заперечення, зняла свої претензії кілька днів тому. Литва залишається єдиним членом Євросоюзу, що висуває особливі умови для узгодження вже відредагованого проекту договору.

На 26-27 червня 2008 року в Ханти-Мансійську заплановано проведення саміту Росія-ЄС, на яких могли б офіційно початися переговори про стратегічне партнерство. Оскільки вето на угоду може накласти будь-який з членів Євросоюзу, то решта країн має намір спробувати переконати Литву пом`якшити свою позицію.

Лента.ру