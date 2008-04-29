Парламент Грузії: Росія готується до військової інтервенції

Рішення Росії про збільшення російського миротворчого контингенту в зоні грузино-абхазського конфлікту свідчить про те, що РФ готується до військової інтервенції в Грузії. Таку думку журналістам висловив голова комітету з оборони і безпеки парламенту Грузії Гіві Таргамадзе. "Росія готується до військової інтервенції в Грузії, і дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство точно оцінило це", - сказав він.

За інформацією депутата, міжнародне співтовариство сьогодні ж одержить від Грузії детальну інформацію для адекватного реагування. "Нам вже добре відома тактика російської політики останнім часом, коли спочатку робляться заяви на рівні депутатів, потім це пересувається на рівень виконавчої влади і реально здійснюється", - повідомив Г.Таргамадзе.

Рада національної безпеки Грузії обговорює рішення Росії ввести в зону грузино-абхазського конфлікту додатковий контингент російських миротворців.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Міністерство оборони Росії зробило заяву, в якій наголошувало, що "нарощування грузинською стороною угрупування військ в безпосередній близькості від конфліктних зон, загрози застосування військової сили, провокації, що почастішали останнім часом, з боку грузинської влади перешкоджають виконанню російськими військовослужбовцями миротворчих завдань, змушують миротворців вирішувати невластиві функції, вводити додаткові пости для забезпечення власної безпеки і підтримки миру в районах проведення миротворчих операцій".

"Такий розвиток подій викликав необхідність вимушеного збільшення в зонах конфліктів миротворчого контингенту Збройних сил Російської Федерації в межах чисельності, визначеної раніше досягнутими міжнародними домовленостями в рамках рішень Ради голів держав-учасників СНД", - повідомило Міноборони.