Тбілісі звинуватив Москву у зазіханнях на суверенітет Грузії

Міністерство закордонних справ Грузії розцінює останні дії Росії відносно Абхазії та Південної Осетії як агресивні і провокаційні і закликає російську сторону зупинитися і сісти за стіл переговорів для обговорення мирних ініціатив, висунутих президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ.

Про це заявив на брифінгу у вівторок в Тбілісі в.о. міністра закордонних справ Грігол ВАШАДЗЕ, передає ІА «Новості-Грузія».

МЗС і Міноборони Росії у вівторок заявили "про вимушене збільшення в зонах конфліктів миротворчого контингенту Збройних сил Російської Федерації в межах чисельності, визначеної раніше досягнутими міжнародними домовленостями в рамках рішень Ради глав держав-учасників СНД".

"Це не можна назвати інакше як продовження де-факто анексії територій Грузії і військовою провокацією", - заявив Г.ВАШАДЗЕ.

Він підкреслив, що "збільшення контингенту має бути узгоджене з грузинською стороною, інакше це є порушенням суверенітету Грузії".

Брифінг відбувся після консультацій керівництва зовнішньополітичного відомства з представниками країн-друзів Генерального секретаря ООН по Грузії.

Заликавши Росію утримуватися від агресивних дій, Г.ВАШАДЗЕ відзначив, що "в нормальній ситуації, коли Росія могла обговорити з нами ініціативи президента Грузії, питання миротворчих сил можна було вирішити протягом десяти хвилин".

"Але Росія позиціонувала себе як сторону в конфлікті, а військові сили Росії стали чинником дестабілізації. Дії Росії підвищує ризик дестабілізації в регіоні, і за це відповідає російська сторона", - сказав Г.ВАШАДЗЕ.

"Ми пропонуємо керівництву Росії спокійно прочитати мирні ініціативи президента Грузії, сісти за стіл переговорів і мирно вирішити кризу", - сказав в.о. глави МЗС.

Він відзначив, що Грузія продовжує консультації з представниками міжнародного співтовариства.