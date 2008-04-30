Тбілісі звинуватив Москву у зазіханнях на суверенітет Грузії
Відповідь МЗС Грузії
Міністерство закордонних справ Грузії розцінює останні дії Росії відносно Абхазії та Південної Осетії як агресивні і провокаційні і закликає російську сторону зупинитися і сісти за стіл переговорів для обговорення мирних ініціатив, висунутих президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ.
Про це заявив на брифінгу у вівторок в Тбілісі в.о. міністра закордонних справ Грігол ВАШАДЗЕ, передає ІА «Новості-Грузія».
МЗС і Міноборони Росії у вівторок заявили "про вимушене збільшення в зонах конфліктів миротворчого контингенту Збройних сил Російської Федерації в межах чисельності, визначеної раніше досягнутими міжнародними домовленостями в рамках рішень Ради глав держав-учасників СНД".
"Це не можна назвати інакше як продовження де-факто анексії територій Грузії і військовою провокацією", - заявив Г.ВАШАДЗЕ.
Він підкреслив, що "збільшення контингенту має бути узгоджене з грузинською стороною, інакше це є порушенням суверенітету Грузії".
Брифінг відбувся після консультацій керівництва зовнішньополітичного відомства з представниками країн-друзів Генерального секретаря ООН по Грузії.
Заликавши Росію утримуватися від агресивних дій, Г.ВАШАДЗЕ відзначив, що "в нормальній ситуації, коли Росія могла обговорити з нами ініціативи президента Грузії, питання миротворчих сил можна було вирішити протягом десяти хвилин".
"Але Росія позиціонувала себе як сторону в конфлікті, а військові сили Росії стали чинником дестабілізації. Дії Росії підвищує ризик дестабілізації в регіоні, і за це відповідає російська сторона", - сказав Г.ВАШАДЗЕ.
"Ми пропонуємо керівництву Росії спокійно прочитати мирні ініціативи президента Грузії, сісти за стіл переговорів і мирно вирішити кризу", - сказав в.о. глави МЗС.
Він відзначив, що Грузія продовжує консультації з представниками міжнародного співтовариства.