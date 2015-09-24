Словаччина зведе на кордоні з Угорщиною загородження - голова МВС

Про це, за інформацією братиславського сайту Pluska, заявив глава МВС республіки Роберт Калиняк, передають РИА Новости.

"Сюди (в Словаччину) не пройде жоден біженець, я вам гарантую", — заявив при цьому міністр.

Мобільні загородження британської компанії Hesco, зокрема, використовує при створенні захисту для своїх тимчасових баз армія США. Ці загородження складаються із збірних квадратних оцинкованих блоків, пов'язаних між собою, які потім всередині засипаються землею та щебенем. Переваги такої конструкції полягають у низькій собівартості й швидкості розгортання, крім того вона може бути використана і в разі повеней, від яких в останні роки суттєво постраждали багато країн Центральної Європи.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Угорщина 29 серпня завершила прокладку колючого дроту на кордоні з Сербією для захисту від потоку нелегальних мігрантів з Іраку, Афганістану та Сирії, які намагаються потрапити в країну через територію Сербії.