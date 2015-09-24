Прем'єр Данії: ЄС не варто посилати сигнал про те, що його двері відкриті для всіх бажаючих

Про це заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Льокке Расмуссен, передає ТАСС.

"Якщо Європа буде посилати світу сигнал про те, що її двері відчинені для всіх, хто хоче приїхати, то імміграційний тиск на її кордони буде істотно більше, ніж у тому випадку, якщо сигнал виявиться іншим, - цитує главу уряду датське інформаційне агентство Ритсаус бюро. - Я не стверджую, що сигнал повинен бути негативним, ми просто повинні суттєво збільшити обсяги допомоги нужденним у тих регіонах, звідки продовжують прибувати люди".

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За словами Расмуссена, саме тому в найближчі два роки Данія виділить 750 млн крон (майже $115 млн за поточним курсом) на боротьбу з міграційною кризою, причому дві третини цієї суми підуть на зміцнення європейських кордонів і створення реєстраційних центрів для біженців.

"Чим більше ми зможемо запропонувати країнам, що сусідять з регіонами, де склалася критична ситуація, чим сильніше ми зможемо підштовхнути держави Африки до укладення угод про повернення нелегальних мігрантів, тим менш привабливою буде Європа, - підкреслив данський прем'єр.- І, я б навіть сказав, що тим менше знадобиться колючого дроту для захисту європейських кордонів".

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Расмуссен додав, що закриття кордонів всередині Шенгенської зони матиме руйнівний вплив на економіку ЄС. "Внутрішній ринок ЄС зробив всі наші країни багатшими, існуючі бар'єри не варто зводити заново", - підкреслив він.