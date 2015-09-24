У Колумбії уряд і повстанці домовилися підписати угоду про завершення 50-річної війни

Це сталося 23 вересня в Гавані на історичній зустрічі, організованій президентом Куби Раулем Кастро, передає Газета.ру з посиланням на Reuters.

За словами Сантоса, мирну угоду, яка покладе кінець багаторічному конфлікту, має бути підписано впродовж півроку.

Читайте такожУ Колумбії в результаті падіння вертольота загинуло щонайменше 15 поліцейських

Він відзначив, що повстанці готові скласти зброю впродовж двох місяців після підписання угоди, яке може відбутися 23 березня 2016 року.

Глава повстанців наголосив, що представники FARC готові прискорити процес і підписати угоду раніше наміченого терміну.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі привітав угоду між урядом Колумбії та представниками ліворадикального угруповання підписати мирний договір упродовж півроку.

«Оголошення, зроблені в Гавані, являють собою історичний прогрес у досягненні фінальної угоди про завершення 50-річного збройного конфлікту. Мир як ніколи близький для громадян Колумбії і мільйонів жертв конфлікту», - відзначив Керрі в комюніке.

Він наголосив, що США сподіваються про укладання остаточної мирної угоди про припинення «цієї жахливої війни».

Керрі висловив вдячність уряду Колумбії, Папі Римському Франциску, а також Норвегії та Кубі, які виступають гарантами мирного процесу.

Конфлікт між урядом і повстанцями, який почався в 1964 році, забрав життя більш як 220 тис. чоловік і призвів до переселення мільйонів.