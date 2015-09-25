Японія на Генасамблеї ООН хоче обговорити з Росією територіальне питання

Про це повідомляє ТАСС.

«В ході запланованої зустрічі з президентом Путіним я б хотів обговорити питання «північних територій», - заявив Абе.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія не має наміру обговорювати з Японією курильське питання.

Зустріч Путіна і Абе відбудеться у Нью-Йорку напередодні розмови російського президента з Бараком Обамою.

Раніше УНІАН повідомляв, що Японія відклала поїздку міністра закордонних справ Фуміо Кисіди до Росії через візит прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на Курили.

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Нагадаємо, раніше між РФ і Японією знову спалахнув скандал, пов'язаний з візитом російського прем'єра Дмитра Медведєва на Курильські острови.

21 серпня глава МЗС Японії Фуміо Кисіда заявив, що поїздки російських високопосадовців на південні Курильські острови йдуть врозріз з досягнутими між сторонами домовленостями про те, щоб вести політичний діалог "у тихій атмосфері".

Як відомо, проблема приналежність південних Курильських островів є неврегульованою з часу закінчення Другої світової війни.