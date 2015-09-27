Президент Білорусі відвідає США з робочим візитом

Про це повідомляє прес-служба президента.

Відзначається, що Лукашенко візьме участь у заходах саміту ООН по стійкому розвитку, за підсумками якого буде прийнятий міжнародний порядок денний у галузі розвитку на період після 2015 року. Також він виступить на пленарному засіданні Саміту, де представить національну позицію Республіки Білорусь у даній сфері.

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Президент Білорусі також "виступить в рамках загальнополітичної дискусії на ювілейній 70-й сесії Генеральної асамблеї ООН, де представить підходи Білорусі до вирішення найбільш актуальних і гострих міжнародних проблем сучасності", - йдеться в повідомленні.

Графіком перебування Президента у США передбачено ряд двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав світу, а також з Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном і Верховним комісаром ООН з прав людини Зейдом Раад аль-Хусейном.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Євросоюз може призупинити введені санкції щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка. Мова йде про можливість призупинення заборони на видачу віз і заморожування активів, введених відносно майже 200 осіб у зв'язку з порушенням прав, у тому числі після виборів 2004 року, результати яких були оскаржені.