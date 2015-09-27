Канада вперше позбавила громадянства засудженого за тероризм

Влада Канади вперше скористалися новим законом, який дозволяє позбавляти громадянства осіб, засуджених за тероризм, пише РБК з посиланням на місцеве видання National Post.

У п'ятницю, 25 вересня, про позбавлення громадянства Канади був повідомлений лідер терористичного угрупування Амар Закарія, який відбуває довічне покарання. Дане угрупування підірвало вантажівку в центрі Торонто в 2006 році.

Він, як і раніше, залишається громадянином Йорданії і може бути департирований в цю країну, в разі його звільнення з в'язниці.