Голова МВФ порадила Лукашенку "переорієнтувати політику"

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард рекомендувала президенту Білорусі Олександру Лукашенку під час обговорення можливих кредитів "переорієнтувати політику" країни, повідомила в неділю прес-служба МВФ, передає РИА Новости.

"Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард і президент Олександр Лукашенко зустрілися, щоб розглянути економічну ситуацію в Білорусі і обговорити перспективи підтримуваної МВФ програми", — йдеться в повідомленні МВФ.

"Пані Лагард вітала деякий прогрес, досягнутий останнім часом у зміцненні рамкової політики в Білорусі, але підкреслила, що для відновлення стабільності та поступального зростання необхідна глибша переорієнтація політики, яку постійно підтримуватимуть на найвищому рівні", — уточнили в МВФ.

У цьому зв'язку голова фонду нагадала Лукашенку про вже наявні рекомендації місії МВФ, яка нещодавно завершила свою роботу в Білорусі.

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У кінці червня 2015 року голова Мінфіну Білорусі Володимир Амарин повідомляв, що Мінськом підготовлена "дорожня карта" реформ, які є однією з умов виділення нового кредиту МВФ у розмірі до 3 мільярдів доларів.

Голова Нацбанку Білорусі Павло Каллаур пізніше пояснив, що Мінськ розраховує на механізм розширеного кредитування з метою вирішення проблем із платіжним балансом.