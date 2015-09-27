На Китай насувається супертайфун

Тайфун "Дуцзюань" ("Зозуля") посилився до рівня супертайфуну і в понеділок досягне узбережжя Тайваню, а у вівторок - материкової частини Китаю.

Про це повідомило в неділю Китайське метеорологічне управління, передає ТАСС.

Тропічний шторм рухається на захід з деяким відхиленням в північному напрямку зі швидкістю 15-20 км/ч.

Очікується, що в другій половині дня або ввечері понеділка, коли супертайфун вийде на північно-східне узбережжя Тайваню, швидкість вітру поблизу епіцентру циклону буде досягати 48-50 м/с (близько 180 км/год).

До часу, коли тропічний шторм досягне материкової частини Китаю в районі провінції Фуцзянь, пориви вітру будуть досягати 30-35 м/с (108-126 км/год).

Метеорологи прогнозують, що циклон принесе рясні опади і викличе хвилі висотою до 7 метрів.