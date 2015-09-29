Таліби захопили місто Кундуз на півночі Афганістану
Бойовики радикального руху "Талібан" повністю захопили місто Кундуз на півночі Афганістану.
Афганські військові підтвердили втрату контролю над містом, однак стверджують, що все ще утримують місцевий аеропорт. Причиною успіху талібів військові називають ефект несподіванки, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
В даний час сили безпеки Афганістану під Кундузом чекають підкріплення, після отримання якого розраховують перейти в контрнаступ.
Наступ талібів на Кундуз почався 28 вересня. У ньому брали участь кілька сотень бойовиків. До вечора вони зуміли захопити більше половини міста, а потім взяли його цілком.
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Зараз над центральною частиною Кундуза майорить прапор "Талібану". Крім того, бойовики викладають в інтернет фотографії афганської бронетехніки, яку вони захопили в ході штурму міста.
У Кундузі сходяться кілька стратегічно важливих доріг, а сама провінція межує з Таджикистаном. Чисельність міського населення перевищує 100 тисяч осіб.
Це перший для бойовиків успіх такого масштабу за останні 14 років.