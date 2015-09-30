BBC: Росія розбудовує військову базу в Арктиці

На острові Середній, який входить до архіпелагу Сєдова у складі Північної Землі, ведеться будівництво військово-морської інфраструктури для розміщення підрозділу ППО, повідомляє BBC Україна.

"Найближчим часом на острові Середній планується розмістити підрозділи з'єднання протиповітряної оборони Північного флоту", - заявив командувач російського Північного флоту Віктор Соколов.

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Створення бази на острові Середній відбувається відповідно до військово-морської доктрини РФ, за якою Арктика розглядається як один з найбільш стратегічно важливих регіонів для Росії. Одночасно на архіпелазі Земля Франца-Йосифа і в інших районах Арктики створюються ще п'ять російських баз. До будівництва залучено 1,5 тис. робітників.

У Росії відзначають, що зміцнюють свої військові сили на півночі у відповідь на розширення НАТО до російських кордонів.