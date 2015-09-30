Білл Гейтс очолив список найбагатших американців

Відповідний щорічний рейтинг, у який увійшли 400 осіб, опублікований у вівторок на сайті видання, передає ТАСС.

За даними Forbes, за рік статки Гейтса скоротилися на $3,2 млрд і склали $76 млрд. "Частка Гейтса Microsoft скоротилася майже до 3% і становить лише 13% від його майна. Решта - інвестиції мільярдера в численні підприємства найрізноманітніших галузей", - відзначає Forbes.

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На другому місці знаходиться генеральний директор інвестиційного холдингу Berkshire Hathaway Уоррен Баффет зі статком $62 млрд. На третьому - засновник американської компанії-розробника програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон. Його стан оцінюється в $47,5 млрд.

Вперше в першу десятку потрапили гендиректор електронного магазину Amazon.com Джефф Безос і глава соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг. За даними Forbes, Безос за рік збільшив свої статки на $16,5 млрд - більше, ніж будь-який інший бізнесмен зі списку. За рік він перемістився з 15 на 4 місце, його статки Forbes оцінив в $47 млрд. Цукерберг, статки якого оцінено в $40,3 млрд, піднявся з 10 на 7 місце.

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За даними Forbes, "сукупний статок учасників списку становить $2,34 трлн". Це на 50 млрд більше, ніж роком раніше, підкреслює видання.