Керрі: підтримуючи режим Асада, Росія може стати мішенню для ісламістів

Таку заяву зробив держсекретар США Джон Керрі в інтерв'ю телеканалу Сі-ен-ен, передає Бі-бі-сі. За словами держсекретаря, це дасть США можливість натиснути на Кремль і переконати його, що вирішити політичну кризу в Сирії без участі сунітів і без відставки Башара Асада не вдасться.

Читайте такожСаудівська Аравія пригрозила президенту Сирії Асаду поваленням

Джон Керрі нагадав, що США продовжують наполягати на відставці сирійського президента, однак тепер не вимагають, щоб той пішов на такий крок негайно. Натомість, зазначив Джон Керрі, необхідно забезпечити плавну передачу влади в країні.

Держсекретар США підкреслив, що поспішне відсторонення Башара Асада від влади може тільки погіршити ситуацію в Сирії і нашкодити її населенню, спровокувавши нові жертви. При цьому Джон Керрі не уточнив, скільки повинен тривати перехідний період.

США наполягають на тому, щоб Башар Асад залишив посаду президента країни, в якій вже кілька років вирує громадянська війна. Главу сирійської держави підтримує Кремль, який вважає, що без нього не вдасться зупинити бойовиків "Ісламської держави".

Доля Башара Асада стала однією з тем особистих переговорів між президентами США і Росії Бараком Обамою і Володимиром Путіним, які відбулися в ніч на 29 вересня. При цьому дійти до спільного рішення вони так і не змогли.