Путін і його уряд можуть бути засуджені за військові злочини Асада - Bloomberg

Про це пише BloombergView з посиланням на експертів міжнародного права.

Причиною для цього може послужити підтримка сирійської армії. Повідомляється, що військові Башара Асада використовували хімічну зброю і катували цивільне населення, чере що Росію можуть звинуватити в пособництві військових злочинів. Подібні звинувачення були висунуті проти президента Ліберії Чарльза Тейлора, який підтримує повстанців у Сьєрра-Леоне.

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«У цій ситуації Росія може бути притягнута до кримінальної відповідальності», - повідомляє колишній посол США Стівен Рэпп. «Якщо уряд підтримав сирійські ВПС в скоєнні військових злочинів, у тому числі скидання бомби на мирних жителів, то він понесе відповідальність. Володимир Путін в тому числі», - додав Рэпп. Він також зазначив, що Росія може бути засуджена навіть у тому випадку, якщо не брала ніякої участі у військових злочинах. Для звинувачення достатньо довести, що російські офіційні особи були інформовані про дії Асада. В такому випадку можна довести, що Росія надала суттєву допомогу режиму Асада.

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Інші експерти вважають, що довести провину Росії в цій справі буде досить важко. «Якщо Сирія здійснює міжнародне злочин і переслідує власних громадян, а Росія надає їй військову підтримку, буде важко довести відповідальність Росії за скоєні злочини», - стверджує професор міжнародного права Вільям Шабас.

Шабас зазначає, що іншим країна теж можуть бути пред'явлені звинувачення в пособництві військових злочинів. Наприклад, США, які надають підтримку іракським військовим і армії Південного Судану, обвинувачених у військових злочинах. Однак у США існує «Закон Ліхі», згідно з яким необхідно запобігати допомогу збройним силам, таким, що порушує права людини. У Росії такий закон відсутній.