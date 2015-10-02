Туреччина просить Росію зупинити удари по опозиції в Сирії

У спільній заяві коаліції, в яку входять США, Великобританія, Франція, Німеччина та низка країн Перської затоки, йдеться, що дії Росії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту і лише посилити екстремістські настрої в регіоні, повідомляє Reuters.

Читайте такожПутін і його уряд можуть бути засуджені за військові злочини Асада - BloombergРосія в середу почала авіаудари по сирійській території, назвавши це операцією проти бойовиків "Ісламської держави" у відповідь на прохання про допомогу від Асада, чиї сили протистоять не тільки екстремістам з ІД, але і сирійській опозиції, що має союзників як на Заході, так і на Близькому Сході.

У четвер ліванське ТБ повідомило, що крім позицій ІД, російські літаки вдарили також по радикальним противникам Асада, включаючи сирійське крило "аль-Каїди", на північному заході країни.