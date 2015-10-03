BBC: Коаліція проти "Ісламської держави" закликає Росію припинити авіаудари в Сирії

Росія, згідно зі свідченнями очевидців, у п'ятницю завдала нових авіаударів на території Сирії, заявивши, що їхньою мішенню є позиції бойовиків ІД, повідомляє BBC Україна.

Чільний російський офіційний представник заявив, що авіаудари можуть тривати три-чотири місяці.

Олексій Пушков, голова комітету із закордонних справ російського парламенту, сказав, що США лише вдавали, ніби бомбардують позиції ІД, і пообіцяв, що російська кампанія буде набагато ефективніша.

Російські ВПС розпочали кампанію авіаударів на території Сирії у середу.

Згідно з інформацією сирійських військових джерел, починаючи з вечора четверга, Росія здійснила загалом 18 бомбардувань, зокрема в Алеппо, Хамі та Ідлібі - провінціях, де джихадистів ІД майже немає.

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В Алеппо в російському бомбардуванні було знищено комунікаційні інсталяції Вільної сирійської армії - угрупування, що воює проти Башара Асада й отримує від США постачання.

Російське міністерство оборони заявило, що в четвер атакувало опорний пункт ІД у місті Ер-Ракка. За словами базованої в Британії Сирійської обсерваторії прав людини, біля Ер-Ракки внаслідок російських авіаударів був вражений тренувальний табір ісламістів, унаслідок чого вбито 12 бойовиків.

Авіаудари в Сирії стали першою від часу завершення Холодної війни військовою операцією Росії за межами колишнього СРСР.

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Сирійська опозиція та деякі західні країни висловлювали припущення, що досі кістяк російських авіаударів припав на угрупування сирійської опозиції до президента Башара Асада, а не на бойовиків ІД.