У Гватемалі через зсув ґрунту 26 людей загинули і сотні зникли безвісти
14:32, 03 жовтня 2015Світ
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Рятувальники у Гватемалі шукають сотні людей, зниклих у селі Ель-Камбре Дос неподалік столиці країни у результаті зсуву ґрунту.
REUTERS
Поки виявлено 26 тіл, повідомили в службі порятунку, передає Бі-Бі-Сі.
Сильні дощі обрушили грязевий потік на село за 15 кілометрів на схід від міста Гватемали.
Родичі отримують дзвінки та повідомлення від своїх близьких, що застрягли під уламками.
Тих, хто вижив, вивозять у тимчасові укриття. У п'ятницю ввечері рятувальники тимчасово призупинили пошуки через зливу.
За словами представника волонтерів, які працюють на місці, загинули 26 людей, включаючи кількох дітей. Ще 36 осіб відвезли до лікарень.
Одну людину рятувальникам вдалося витягнути з-під уламків живим через 15 годин після зсуву.
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