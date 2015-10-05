Бойовики ІД в Пальмірі знищили Тріумфальну арку віком близько 2 тисяч років
Бойовики ІД знищили в сирійському місті Пальміра основний монумент 2-тисячилітнього пам'ятника - Тріумфальну арку.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Відзначається, що монументу часів римського правління було близько двох тисяч років.
"Це схоже на прокляття, яке спіткало це місто, і я очікую тільки ті новини, які будуть шокувати нас. Якщо місто залишиться в їх руках, воно приречене", - сказав голова сирійського управління по збереженню пам'яток старовини Маамун Абдулкарі.
"Зараз це безглузді руйнування... Їх акти помсти більше не ідеологізовані, оскільки тепер вони підривають будівлі, що не мають релігійного значення", - зазначив Абдулкарі.
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Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики угруповання «Ісламська держава» зруйнували монастир в Сирії за допомогою бульдозерів.
Також, бойовики стратили сирійського експерта стародавностей у захопленому місті Пальміра.
Нагадаємо, в травні поточного року бойовики "Ісламського держави" захопили сирійське місто Пальміра, який полягає у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Після цього терористи почали руйнування древніх статуй, яких не встигли вивезти уряд Сирії.