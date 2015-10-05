Росія визнала порушення повітряного простору Туреччини

Росія дала Туреччині роз'яснення щодо інциденту з літаком РФ, заявив прес-секретар посольства Росії в Анкарі Ігор Митяков, передає РИА "Новости".

У понеділок МЗС Туреччини повідомив, що військовий літак РФ порушив у суботу повітряний простір Туреччини з боку Сирії в районі Яйладаги провінції Хатай.

За словами Митякова, необхідні роз'яснення з цього приводу були надані російською стороною турецькому посольству у Москві. "Порушення повітряного простору Туреччини російським військовим літаком мало місце", - сказав співрозмовник агентства.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував вручення послу Росії ноти МЗС Туреччини.

За його словами, співпраця Анкари і Москви має досить міцну основу і є взаємовигідним.

Пєсков заявив про це, коментуючи ситуацію з врученням російському послу ноти МЗС Туреччини.

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«Що стосується цього конкретного випадку (з літаком Росії - УНІАН), то дійсно наш посол викликався до МЗС, йому вручалася нота. Там згадується про певні факти, які будуть перевірятися», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС Туреччини викликав російського посла для того, щоб висловити йому протест у зв'язку з порушенням повітряного простору країни.

Як заявили в турецькому відомстві, російський військовий літак порушив повітряний простір Туреччини недалеко від кордону із Сирією в суботу, 3 жовтня. На перехоплення були підняті два винищувачі F-16 ВПС Туреччини.