Зміцнивши Асада, Путін хоче запобігти можливість революції в РФ - лауреат Пулітцерівської премії

Президент Росії Володимир Путін, завдяки військовим діям в Сирії, почав відволікати увагу Заходу від України, а також хоче зміцнити Башара Асада при владі, щоб запобігти можливість революції в Росії.

Про це заявила Енн Епплбаум, експерт зі Східної Європи і лауреат Пулітцерівської премії, газеті Presse am Sonntag, повідомляє Die Presse.

"По-перше, це (військове втручання Росії в Сирії - Ред.) відволікає увагу Заходу від України. По-друге, російські ЗМІ перестали говорити про Україну; на даний момент вони повністю зосереджені на Сирії. Результатом політики Путіна щодо України став тільки цей затяжний конфлікт, в якому для Росії не передбачається позитивного результату. По-третє, я думаю, що йому не цікаві ані сирійці, ні Асад, зокрема, але він хоче уникнути телевізійних сюжетів, коли розгніваний натовп візьме штурмом палац Асада і кине його до в'язниці", - каже вона.

Епплбаум вважає, що Путін хоче зміцнити автократа Асада, щоб запобігти можливісті революції в Росії.

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