CNN: Росія готується до наземної операції в Сирії

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Пентагоні, передає РБК-Україна.

За даними телеканалу, Росія перемістила в Сирію контингент і зброю для проведення наземної операції. За словами співрозмовників каналу, Росія посилює "наземну діяльність" для того, щоб підтримати урядову армію країни в боротьбі проти противників глави держави Башара Асада. Чиновники засумнівалися в тому, що ця діяльність необхідна для боротьби з "Ісламським державою".

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Джерела уточнили, що наземне озброєння складається з чотирьох установок артилерії і реактивних систем залпового вогню БМ-30 "Смерч". Зброю було помічено між містами Хомс та Ідліб. Кілька тижнів тому близько шести артилерійських установок були переміщені в порт Латакії. Влада США припускала, що вони необхідні для захисту бази. Проте один зі співрозмовників каналу вважає, що, швидше за все, озброєння потрібно для наземної операції, яка може початися в найближчі кілька днів.

Співрозмовники каналу також розповіли, що Москва направила в Сирію обладнання для створення радіоперешкод. Воно може бути використано для протидії радарам міжнародної коаліції проти ІД.

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Раніше УНІАН повідомляв, що країни Організації Північноатлантичного договору (НАТО) засудили бомбардування російськими військовими літаками в Сирії, що призводить до цивільних втрат.

У НАТО заявили, що російські військові дії досягли більш небезпечного рівня після недавнього порушення турецького повітряного простору, яке відбулося 3 і 4 жовтня в регіоні Хатай з участю російських винищувачів СУ-30 і СУ-24.