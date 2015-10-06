У Раді федерації РФ прокоментували заяви про загрозу терактів у Росії

Про це повідомляє РІА «Новости».

Вона пояснила, що участь Росії в операції проти «Исламської держави» у Сирії не збільшує і не зменшує ступінь цих загроз.

«Поки існує ІДІЛ, загроза терористичної небезпеки для будь-якої держави, в тому числі Росії, безумовно, існує», - сказала Матвієнко, відповідаючи на питання про побоювання здійснення терактів у Росії у зв'язку з участю російської авіації у боротьбі з ІД.

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За словами Матвієнко Росія знає, що таке міжнародний тероризм, так як країна пройшла цю ситуацію у 90-ті роки на Кавказі.

Раніше УНІАН повідомляв, що низка релігійних діячів Саудівської Аравії підписала заклик до джихаду щодо влади Сирії і підтримуючих її Росії та Ірану.