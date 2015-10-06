ВПС Туреччини зафіксували невідомий МіГ-29 і вступили з ним "у взаємодію"

16:31, 06 жовтня 2015
Світ
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Невідомий винищувач МіГ-29 і сирійські ракетні комплекси «вступили у взаємодію» з вісьмома турецькими винищувачами F-16, які патрулювали кордон з Сирією.

Фото: УНИАН

Про це повідомив представник турецьких військових. При цьому він зазначив, що якій країні належав МіГ-29 встановити не вдалося, передає Reuters.

Як повідомляється, джерело не стало уточнювати, що саме мається на увазі під «вступили у взаємодію».

У повідомленні уточнюється, що інцидент стався в понеділок, 5 жовтня.

Напередодні через перше вторгнення російської авіації у повітряний простір Туреччини, НАТО скликав екстрене засідання. Тоді генсек Альянсу Йєнс Столтенберг заявив, що не вірить у випадковість цих дій. Після першого інциденту МЗС країни викликав для пояснень посла РФ. У РФ заявили, що перевіряють другий випадок порушення своїми літаками повітряних кордонів Туреччини. У вівторок генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що друге поспіль порушення Росією повітряного простору Туреччини "не виглядає випадковим".

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