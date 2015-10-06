До Чорного моря увійшов американський ракетний есмінець
19:45, 06 жовтня 2015Світ
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Озброєний «Томагавками» ракетний есмінець ВМС США Porter зайшов у Чорне море. Про проходження корабля через протоку Босфор сьогодні повідомляють турецькі новинні портали.
Ракетний есмінець "Портер" / Фото: wikiwand.com
Як підкреслює американське командування, есмінець був направлений в Чорне море для "сприяння миру і стабільності в регіоні», передає ТАСС.
Есмінець ВМС США «Портер» (USS Porter DDG 78) оснащений системою ПРО «Іджіс» і крилатими ракетами «Томагавк». Це один з чотирьох американських кораблів, які мають стати основою для розгортання елементів системи ПРО в Європі.
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Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець ВМС США USS Porter (DDG 78) і румунський корвет "Мачелларіу" провели спільні навчання в Чорному морі.
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