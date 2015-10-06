До Чорного моря увійшов американський ракетний есмінець

Як підкреслює американське командування, есмінець був направлений в Чорне море для "сприяння миру і стабільності в регіоні», передає ТАСС.

Есмінець ВМС США «Портер» (USS Porter DDG 78) оснащений системою ПРО «Іджіс» і крилатими ракетами «Томагавк». Це один з чотирьох американських кораблів, які мають стати основою для розгортання елементів системи ПРО в Європі.

Читайте такожАмериканські ВМС у Чорному морі майже завжди чекає військовий корабель РФ - віце-адмірал ВМС США

Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець ВМС США USS Porter (DDG 78) і румунський корвет "Мачелларіу" провели спільні навчання в Чорному морі.