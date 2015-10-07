Олланд запропонував Путіну помиритися із сирійським ополченням

Про це заявило знайоме з ходом переговорів у Парижі джерело, повідомляє Reuters.

Раніше Путін заявив, що Олланд запропонував об'єднання сил «Вільної сирійської армії» і урядових військ у боротьбі проти «Ісламської держави».

«Вільну сирійську армію» розглядають як найбільш помірковану сторону в сирійському конфлікті. Підтримку цієї організації надають США і Саудівська Аравія.

Як заявили в стані ополчення, об'єднання з Асадом було б «нелогічним».

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З 30 вересня російська авіація завдає ударів по Сирії - як по районах, де закріпилися бойовики "Ісламської держави", так і по територіях, які утримують воюють проти режиму президента країни Башара Асада повстанці. За словами Сергія Шойгу, за час операції авіація знищила 19 пунктів управління "Ісламської держави", 12 складів із зброєю і 71 одиницю бронетехніки. Як розповів російський міністр, сьогодні бойові вильоти здійснюють 23 літака. Примітно, що про притягнення кораблів до військової операції раніше не повідомлялося.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу підкреслив, що перемогти "Ісламська держава" без підтримки США і Туреччини неможливо.