Міноборони РФ оприлюднило відео ударів по Сирії з бойових кораблів

16:52, 07 жовтня 2015
Світ
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Міністерство оборони Росії оприлюднило відео авіаудару по Сирії з акваторії Каспійського моря.

Корабельная группа РФ / скриншот

Відео розміщено на офіційному каналі Міноборони РФ в YouTube.

"Сьогодні вночі корабельна ударна група (КУГ) ВМФ Росії у складі ракетного корабля "Дагестан", малих ракетних кораблів "Град Свіяжск", "Углич", "Великий Устюг" завдала удар крилатими ракетами з призначеного району акваторії Каспійського моря по об'єктах інфраструктури ІДІЛ на території Сирії", - йдеться в поясненні до відео.

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У Міноборони уточнили, що стрілянина була проведена корабельними комплексами високоточної зброї "Калібр НК", крилаті ракети якого "успішно і з великою точністю вразили всі задані цілі".

Як повідомляв УНІАН, російські кораблі провели 26 пусків ракет по 11 цілях на території Сирії.

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