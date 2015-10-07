В іракському Курдистані зафіксували російські ракети (відео)

Телеканал NRT повідомив про кілька крилатих ракетах, що пролітають над іракським Курдистаном. Телеканал також заявляє, що має в своєму розпорядженні відеозаписи очевидців подій.

Відзначається, що, імовірно, ракети мають російське походження. На одному з відеороликів зафіксовано 12 крилатих ракет, які прямували на захід.

«У нас немає радарів, щоб зрозуміти, чиї це ракети і куди вони прямують», - заявив генеральний секретар курдського ополчення Джабар Явар.

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За даними Генштабу Збройних сил Росії, в середу, 7 жовтня, кораблі Каспійської флотилії випустили 26 крилатих ракет морського базування «Калібр», спрямованих на позиції бойовиків в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прем'єр-міністр Іраку Хайдер Абаді сказав, що він готовий подумати над тим, щоб дозволити Росії нанести удари по об'єктах "Ісламської держави" у його країні. "Ми очікували, що міжнародна коаліція, американці нададуть значну повітряну підтримку нашим силам, але ми її не отримали", – сказав він в інтерв'ю телеканалу France 24 на полях Генасамблеї ООН.

Марк Тонер сказав, що американська влада хотіла б, щоб Росія грала "конструктивну" роль у боротьбі з "Ісламською державою" в Сирії. "В основному ми цього не спостерігали – досі", – додав він. За словами представника Держдепартаменту, своїми ударами проти сил помірної опозиції в Сирії Росія лише "нагнітає напруженість".

"Ми не хочемо, щоб та ж сама модель переносилася в Ірак", – сказав Марк Тонер.

США критикують Росію за авіаудари в Сирії, заявляючи, що в більшості випадків їх цілями не є "Ісламська держава".