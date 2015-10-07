Російські винищувачі наблизилися до дронів США в повітряному просторі Сирії

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела.

Як наголошується, було зафіксовано три таких інциденти.

«У перший раз ми вирішили, що росіянам пощастило. Але потім це сталося ще два рази», - сказало джерело.

Між тим, за словами капітана ВМФ США Джеффа Девіса, американським дронам довелося змінити маршрут прямування, щоб уникнути загрози зіткнення.

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Раніше американські пілоти, які беруть участь у військовій операції міжнародної коаліції в Сирії, заявили, що в перший раз з початку військової кампанії Росії ними був встановлений візуальний контакт з російськими пілотами.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував повідомлення телеканалу CNN про те, що Росія готує наземну операцію в Сирії. При цьому він нагадав слова президента Володимира Путіна про те, що Росія не буде брати участь в наземній операції в Сирії.