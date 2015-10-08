В Іраку армія почала військову операцію по звільненню Рамаді від бойовиків ІД
В урядах Іраку і США заявили, що іракська армія почала військову операцію по звільненню міста Рамаді від бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава".
Армії вперше за кілька місяців взяла під контроль частину даного населеного пункту, повідомляє DT.ua з посиланням на NBC.
Зазначається, що збройні сили Іраку почали операцію у вівторок, 6 жовтня, опівночі. У США підтвердили, що іракська армія взяла під контроль кілька кілометрів міста Рамаді, що був захоплений бойовиками ІД ще в травні.
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У Пентагоні зазначили, що ісламісти значно підготувалися до оборони даного населеного пункту.
Як повідомляв УНІАН, у травні цього року в Іраку радикальне угрупування "Ісламська держава" взяла під контроль місто Рамаді – столицю регіону Анбар, на захід від Багдада. Тоді влада провінції повідомила, що жертвами бойовиків у Рамаді стали щонайменше півтисячі цивільних.