В Іраку армія почала військову операцію по звільненню Рамаді від бойовиків ІД

Армії вперше за кілька місяців взяла під контроль частину даного населеного пункту, повідомляє DT.ua з посиланням на NBC.

Зазначається, що збройні сили Іраку почали операцію у вівторок, 6 жовтня, опівночі. У США підтвердили, що іракська армія взяла під контроль кілька кілометрів міста Рамаді, що був захоплений бойовиками ІД ще в травні.

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У Пентагоні зазначили, що ісламісти значно підготувалися до оборони даного населеного пункту.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року в Іраку радикальне угрупування "Ісламська держава" взяла під контроль місто Рамаді – столицю регіону Анбар, на захід від Багдада. Тоді влада провінції повідомила, що жертвами бойовиків у Рамаді стали щонайменше півтисячі цивільних.