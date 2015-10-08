У Кремлі звинуватили НАТО в спробі прикрити плани експансії приводами про загрозу Росії

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Надуманий привід, який я озвучував, про уявну загрозу, яка виходить від Росії, напевно, це і є той камуфляж, яким прикриваються плани щодо подальшої експансії НАТО в бік наших кордонів», - сказав Пєсков.

Прес-секретар зазначив, що цей проект «не новий», він йде десятки років, «нічого, крім жалю це викликати не може».

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Він підкреслив, що «будь-які плани щодо наближення військової інфраструктури НАТО до Російської Федерації», безумовно, не залишаться без відповіді.

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Як повідомляв УНІАН, Росія продовжує підтримувати діючого сирійського президента Башара Асада. Урядові війська Сирії проводили наземні операції при підтримці авіації РФ. У Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації було направлено на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада, яких підтримують США.