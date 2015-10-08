У Росії підірвали Boeing для розслідування аварії на Донбасі

Про це повідомляє ТАСС.

У «Алмаз-Антеї» заявили, що попередній аналіз результатів експерименту підтвердив версію концерну про умови зустрічі ракети з літаком, озвучену раніше. Результати експерименту будуть опубліковані 13 жовтня.

«Концерн ППО «Алмаз-Антей» 7 жовтня завершив другу фазу дослідження причин катастрофи малайзійського Boeing 777 в небі над Україною проведенням повномасштабного натурного експерименту. Повні результати натурного експерименту будуть озвучені на прес-конференції концерну в Москві 13 жовтня 2015 року», - повідомили в концерні.

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Раніше керівництво «Алмаз-Антей» знову підтвердило готовність провести натурний експеримент з підривом бойової частини 9Н314М ракети 9М38М1 у фюзеляжі списаного літака, аналогічного потерпілому аварію в небі над Україною (рейс МН17). У концерні «Алмаз-Антей» заявили про неспроможність версії пуску ракети по малайзійському літаку рейсу MH17 з підконтрольною бойовиками самопроголошених "республік" території.

Як повідомляв УНІАН, експерти Bellingcat встановили причетних до транспортування "Бука".

Автори доповіді запевняють, що помічений в районі Сніжного «Бук» - російського походження. Згідно з висновками Bellingcat, комплекс, численні фотографії якого були зроблені на території України, перебував до цього в складі 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка дислокується неподалік від Курська.

Зазначимо, що 13 жовтня Рада безпеки Нідерландів повинна буде опублікувати доповідь щодо технічних причин катастрофи «Боїнга». Остаточний звіт Міжнародна слідча група покаже в кінці 2015 року.