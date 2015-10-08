Росія перекинула бойові вертольоти на військову базу у Таджикистані

При цьому російське командування заперечує інформацію про те, що аеродром Айні в Гіссарському районі, в 30 км від Душанбе, де буде базуватися авіагрупа, переданий Росії, повідомляє Російська служба BBC.

"Військовий аеродром Айні не переданий російській стороні. Авіація Росії і раніше багато років базувалася в Айні. Ударні вертольоти перекинуті в Таджикистан для прикриття військових колон, транспортних вертольотів і забезпечення спільної підготовки підрозділів збройних сил Росії і Таджикистану. 201 база - мотострілкове з'єднання. Для ефективних дій мотострільців потрібна армійська авіація", - заявив Російській службі Бі-бі-сі офіційний представник Центрального військового округу полковник Ярослав Рощупкін.

В оборонному відомстві Таджикистану також спростували інформацію про передачу військового аеродрому Айні російській стороні.

Навколо аеродрому Айні вже довгий час тривають закулісні суперечки. Спочатку Душанбе наполягав на спільноій з Москвою експлуатації цього військового об'єкта, але вимагав від російських партнерів великих інвестицій на модернізацію летовища та орендної плати. Москву така пропозиція не влаштовувало.

Крім Росії, інтерес до аеродрому Айні виявляла Індія, а також країни, чиї війська складають основу міжнародних коаліційних сил в Афганістані.

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Зараз обстановка на півночі Афганістану різко загострилася, бойові дії урядових військ проти талібів і їх союзників йдуть в безпосередній близькості від таджицькій території.

На засіданні оборонних відомств держав-членів ОДКБ, що відбулася в Душанбе 4 червня, основними питаннями стали зміцнення кордонів і оперативна військова допомога на випадок збройного прориву кордону з Афганістану.

Ситуація в Центральній Азії стала ключовою темою зустрічі президентів Росії і Таджикистану Володимира Путіна і Емомалі Рахмона, що відбулася в Сочі 6 жовтня.

Про конретні домовленості за підсумками переговорів лідерів двох країн у ЗМІ не повідомлялося.