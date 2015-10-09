У Росії спростовують повідомлення про падіння кількох ракет на території Ірану
Міноборони РФ спростовує повідомлення CNN про те, що кілька крилатих ракет комплексу «Калібр» з числа запущених 7 жовтня по позиціях ІД в Сирії не долетіли до цілей і впали на території Ірану.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці міноборони Росії в Facebook.
У російському міноборони зазначили, що інформація американських ЗМІ з посиланням на анонімні джерела не заслуговує довіри.
«На відміну від CNN, ми не розповідаємо з посиланням на анонімні джерела, а показуємо запуски наших ракет і уражені ними цілі практично в режимі реального часу. Не можу говорити все, але будь-який професіонал в цій області знає, що при проведенні подібних операцій, завжди фіксується зображення мети до і після удару», — йдеться в повідомленні.
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Також міноборони зазначає, що над Сирією постійно діє російська група безпілотних апаратів.
«Яким би не був неприємним і «неочікуваним» для наших колег в Пентагоні і Ленглі вчорашній удар високоточною зброєю по інфраструктурі ІДІЛ в Сирії, - все-таки всі запущені з кораблів ракети знайшли свої цілі. Це факт. Інакше довелося б визнати, що розташовані на значній відстані один від одного об'єкти терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії вчора вибухнули самі собою. Причому майже синхронно», — заявили в російському військовому відомстві.
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Раніше УНІАН повідомляв, що за даними джерел CNN в американській розвідці, як мінімум чотири ракети, випущені з кораблів Каспійської флотилії, розбилися на території Ірану в той момент, коли вони летіли до Сирії.