У Росії спростовують повідомлення про падіння кількох ракет на території Ірану

Про це йдеться в повідомленні на сторінці міноборони Росії в Facebook.

У російському міноборони зазначили, що інформація американських ЗМІ з посиланням на анонімні джерела не заслуговує довіри.

«На відміну від CNN, ми не розповідаємо з посиланням на анонімні джерела, а показуємо запуски наших ракет і уражені ними цілі практично в режимі реального часу. Не можу говорити все, але будь-який професіонал в цій області знає, що при проведенні подібних операцій, завжди фіксується зображення мети до і після удару», — йдеться в повідомленні.

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Також міноборони зазначає, що над Сирією постійно діє російська група безпілотних апаратів.

«Яким би не був неприємним і «неочікуваним» для наших колег в Пентагоні і Ленглі вчорашній удар високоточною зброєю по інфраструктурі ІДІЛ в Сирії, - все-таки всі запущені з кораблів ракети знайшли свої цілі. Це факт. Інакше довелося б визнати, що розташовані на значній відстані один від одного об'єкти терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії вчора вибухнули самі собою. Причому майже синхронно», — заявили в російському військовому відомстві.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за даними джерел CNN в американській розвідці, як мінімум чотири ракети, випущені з кораблів Каспійської флотилії, розбилися на території Ірану в той момент, коли вони летіли до Сирії.