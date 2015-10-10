У Гондурасі в ДТП загинули 17 людей, серед яких шестеро дітей

Як повідомили місцева влада, в департаменті Йоро пасажирський автобус зіткнувся з пожежною машиною, передає ТАСС.

Відомо, що до теперішнього часу в числі загиблих значаться шестеро дітей. Троє з них померли в лікарні міста Сан-Педро-Сула. Для евакуації постраждалих використовували вертольоти.

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Згідно з однією з версій, автобус врізався в пожежну машину, після того як вона перекинулася на ходу. За іншими даними, водій автобуса з невідомих причин втратив керування. Розслідуванням обставин трагедії зайнялися представники компетентних органів.