У Гондурасі в ДТП загинули 17 людей, серед яких шестеро дітей
06:38, 10 жовтня 2015Світ
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Щонайменше 17 людей загинули, 14 отримали травми в автокатастрофі, яка сталася в п'ятницю на півночі Гондурасу.
REUTERS
Як повідомили місцева влада, в департаменті Йоро пасажирський автобус зіткнувся з пожежною машиною, передає ТАСС.
Відомо, що до теперішнього часу в числі загиблих значаться шестеро дітей. Троє з них померли в лікарні міста Сан-Педро-Сула. Для евакуації постраждалих використовували вертольоти.
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Згідно з однією з версій, автобус врізався в пожежну машину, після того як вона перекинулася на ходу. За іншими даними, водій автобуса з невідомих причин втратив керування. Розслідуванням обставин трагедії зайнялися представники компетентних органів.
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