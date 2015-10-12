США і Румунія проведуть у Чорному морі навчання проти підводних човнів

Як повідомила прес-служба 6-го флоту ВМС США із штаб-квартирою в італійському Неаполі, в неділю для участі в маневрах на базу в румунському місті Констанца прибув американський літак протичовнової розвідки P-3C Orion, передає ТАСС.

"Військові моряки США та Румунії обговорять та відпрацюють тактику, техніку і порядок дій проти підводних човнів для зміцнення сумісності та загальних можливостей у цілях забезпечення безпеки, доступу і стабільності в Чорному морі", - зазначила прес-служба 6-го флоту.

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Навчання пройдуть 13-14 жовтня.

Раніше УНІАН повідомляв, що озброєний «Томагавками» ракетний есмінець ВМС США Porter зайшов у Чорне море. Есмінець був направлений в Чорне море "для сприяння миру і стабільності в регіоні".