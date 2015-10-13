Влада Риги заборонила проведення виставки "Люди Майдану"

До того ж Муніципальна поліція вже завела на них адміністративну справу, зазначили виданню Delfi в Ризькій думі.

"Під час публічних заходів самоврядування не зобов'язана забезпечувати охорону. Згідно із законом, це повинні робити організатори, гарантуючи таким чином громадський порядок та безпеку відвідувачів. Якщо була хоча б одна людина, яка виконує функції охоронця, вона могла би викликати поліцію. Сьогодні я поінформував про це представника організаторів Сергія Алексєєва, але той заявив, що вони і надалі не збираються забезпечити охорону виставки", — зазначив виконавчий директор Риги.

Рішення Радзевича заборонити виставку засновано і на публічних висловлюваннях організаторів.

Читайте такожУ Латвії на виставці, присвяченій Майдану, затримали проросійського активіста

Один з організаторів виставки Михайло Алексєєв заявив, що рішення столичної думи нічого не змінює, оскільки після розгрому виставки "показувати більше нічого". Зіпсовані експонати в даний час знаходяться в поліції, а юристи оцінюють заподіяну шкоду.

Мер Риги Ніл Ушаков зазначив, що органи самоврядування не мають права заборонити проведення будь-якого публічного заходу за винятком випадків, коли Поліція безпеки вказує на загрози порядку.

"За законом, самоврядування не має права заборонити проведення будь-якого публічного заходу. Винятком є випадки, коли Поліція безпеки вказує на загрози порядку. На мій погляд, висловлювання організаторів виставки є саме тим випадком, щоб втрутилася Поліція безпеки", — написав Ушаков.

Раніше УНІАН повідомляв, що невідомі розгромили фотовиставку «Люди Майдану», що проходить біля будівлі уряду Латвії.

Після інциденту посол України в Латвії Євген Перебийніс заявив, що виставка "Люди Майдану" в Ризі буде проведена, незважаючи на напад.